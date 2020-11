Dans la nasse

Le Pantale étudie aux beaux-arts, et prendra son envol vers d’autres horizons dans un an. Iel tente de développer une pratique mêlant l’art à des questions sociales et politiques ; iel s’intéresse à toutes les personnes qui font vivre l’utopie à leur manière, mais également à celleux qui la tuent et la fuient.

Vous pouvez retrouver son travail sur instagram.